За сутки коронавирус выявили 21 городе и районе Ростовской области

Posted 6 мая 2020, 09:52
Published 6 мая 2020, 09:52
Modified 1 октября, 14:23
Updated 1 октября, 14:23
Всего в Ростовской области на 6 мая было зарегистрировано 81 случай заболевания коронавирусом на 21 территории. Так, в Ростове-на-Дону выявили 23 новых случая инфицирования, в Шахтах - 11, Таганроге заболели восемь человек, в Батайске и Мясниковском районе по пять человек.
По четыре случая заражения было выявлено в Волгодонске и Новочеркасске. Кроме того, новые ковидные пациенты были зарегистрированы в Звереве, Азовском, Аксайском, Веселовском, Волгодонском, Зимовниковском, Кагальницком, Каменском, Константиновском, Красносулинском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Тарасовском, Тацинском районах.
Напомним, что всего в регионе заболели 1434 человека, из них 15 находятся в тяжелом состоянии, 168 - выздоровели. Болезнь унесла жизни 12 человек.
Также министр здравоохранения Ростовской области сообщила, что инфекцией заразились более 120 медицинских работников.
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