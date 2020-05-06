За сутки коронавирус выявили 21 городе и районе Ростовской области

Всего в Ростовской области на 6 мая было зарегистрировано 81 случай заболевания коронавирусом на 21 территории. Так, в Ростове-на-Дону выявили 23 новых случая инфицирования, в Шахтах - 11, Таганроге заболели восемь человек, в Батайске и Мясниковском районе по пять человек.