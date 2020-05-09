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Гипермаркет «Окей» немного смягчил антисанитарный «масочный режим» в Ростове

9 мая 2020, 09:16
Фото: Rostovgazeta.ru
Бесплатная маска гипермаркета "Окей"
В магазине «Окей» на улице Комарова в Ростове-на-Дону стали выдавать «нарезные» маски из марлевки, а цены на маски снизили на 40 рублей, передает журналист RostovGazeta.

В среду в гипермаркете «Окей» в Северном микрорайоне ввели «масочный режим». Кассиры не обслуживают посетителей без масок, об этом объявляют в магазине по громкой связи каждые десять минут. И, если два дня назад на стойке «Информации» сотрудники сами нарезали из марлевки маски, то теперь они выдают «готовые» нарезанные маски.На кассах продолжают продавать пять масок по 149 рублей, вместо 190 рублей — именно по такой цене их продавали в гипермаркете «Окей» 6 марта. А одна маска здесь стоила 60 рублей.

«Нам запретили продавать поштучно», — сказала кассир.

Добавим, в «Магните» (ул. Добровольского, 3) упаковка масок (50 штук) стоит 1600 рублей.

«Магнит» (ул. Добровольского, 3)
Фото: RostovGazeta

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