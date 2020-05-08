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Стало известно, как Ростовская область выйдет из самоизоляции

8 мая 2020, 04:36
Фото: pixabay.com
В Ростовской области идет подготовка к постепенному выходу из режима обязательной самоизоляции, который ввели из-за ситуации с коронавирусом, заявили в правительстве региона.

Сейчас идет разработка соответствующей программы. Планируется следовать поэтапному плану, который предложила главный санитарный врач страны Анна Попова.

На первом этапе люди смогут заниматься на улице спортом, для них откроют небольшие магазины. На следующем этапе местным жителям разрешат выходить на прогулку вместе с семьей. Также продолжится открытие магазинов, заработают некоторые образовательные учреждения.

Отмечается, что на третьем этапе откроют парки, кафе и гостиницы. Губернатор будет контролировать все этапы.

«Если эпидситуация ухудшится, то ограничения могут ввести снова», — предупредила Попова.

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