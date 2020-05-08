Суды в режиме самоизоляции: за что боролись компании в арбитраже Ростова в апреле

При проведении работ выяснилось, что необходимо вынести из зоны строительства две высоковольтные ЛЭП и три нитки магистральных газопроводов и нефтепровода. Требовалось внести изменения в проект, но региональный Минтранс не сделал этого и подрядчик не смог завершить работы в срок. По закону продлить контракт невозможно, поэтому АО «Донаэродорстрой» через суд потребовал его расторгнуть.