Суды в режиме самоизоляции: за что боролись компании в арбитраже Ростова в апреле

Иск против крупнейшего производителя зерна
В середине месяца в Ростове-на-Дону приняли к производству исковое заявление ООО «Агробизнес-Юг» к ООО «Торговый дом «Риф» на сумму в 19,3 миллиона рублей. Поводом для подачи иска послужила задолженность торгового дома по агентскому договору на покупку сельхозпродукции, заключенному в феврале 2016 года.
ООО «ТД «РИФ» является одним из быстрорастущих оптовых продавцов зерна Юга России. В рейтинге, составленном экспертами аналитического портала «Прозерно», Торговый Дом «РИФ» занял первое место среди крупнейших экспортеров зерна в 2016 году. Также торговый дом входит в число крупнейших предприятий по версии Forbes.
Новый владелец земель РЭМЗ
В апреле предприниматель из Краснодара выкупила участок, принадлежавший «Ростовскому электрометаллургическому заводу», за 30,5 миллиона рублей. Также на торгах продали четыре автомобиля и контейнер комфорт-блока, на квартиры РЭМЗ покупателей снова не нашлось.
Арбитражный суд Ростовской области признал РЭМЗ банкротом в апреле 2019 года, на предприятии действует процедура конкурсного производства. Кроме того, под уголовное преследование попал бывший глава предприятия Вадим Варшавский, которого осудили на 3,5 года лишения свободы за уклонение от выплаты налогов на сумму более 497 миллионов рублей.
Проблемы с Северным обходом
В конце апреля в Ростове-на-Дону расторгли контракт с подрядчиком строительства Северного обхода, иск подавала компания «Донаэродорстрой». Контракт между АО «Донаэродорстрой» и Министерством транспорта Ростовской области заключили в 2017 году, подрядчик должен был построить завершающий участок дороги «Северный обход Ростова-на-Дону» в промежутке от Новошахтинска до Таганрога через станицу Родионово-Несветайская.
При проведении работ выяснилось, что необходимо вынести из зоны строительства две высоковольтные ЛЭП и три нитки магистральных газопроводов и нефтепровода. Требовалось внести изменения в проект, но региональный Минтранс не сделал этого и подрядчик не смог завершить работы в срок. По закону продлить контракт невозможно, поэтому АО «Донаэродорстрой» через суд потребовал его расторгнуть.
Долгое банкротство «Цимлянских вин»
В апреле Арбитражный суд Ростовской области продлил на шесть месяцев процедуру конкурсного производства в ООО «Торговый дом «Цимлянские вина». Причиной стало то, что на предприятии не смогли до конца расплатиться с кредиторами и распродать имущество должника. В итоге конкурсное производство продлили до 23 сентября 2020 года.
ООО «Торговый дом «Цимлянские вина» признали банкротом в сентябре 2019 года по иску основного кредитора предприятия — банка ВТБ. Сумма исковых требований превысила 161 миллион рублей.
Смена управления утиной компании
В конце апреля стало известно, что обанкротившуюся компанию «Донстар», зарегистрированную в Ростовской области, могут передать в управление конкуренту «Евродона» АПК «Дамате». Последняя уже создала новую компанию «Новые утиные технологии» для получения управления над «Донстар».
В конце марта 2020 года Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом ООО «Донстар», входившее ранее в ГК «Евродон» Вадима Ванеева. АПК «Дамате» является пензенской компанией, работает с 2012 года.