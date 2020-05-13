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Депутат в Донецке три года незаконно получал пенсию по инвалидности

13 мая 2020, 18:57
Фото: pixabay
В Ростовской области будут судить депутата Донецкой городской думы, обвиняемого в незаконном получении пенсии по инвалидности, сообщили в региональной прокуратуре.

Следствие установило, что парламентарий, желая улучшить материальное положение, получил справку об инвалидности. Хотя оснований для этого не было.

Отмечается, что документы депутат предоставил в городское управление пенсионного фонда. После этого ему назначили социальные выплаты.

«За три года обвиняемый получил 380 тысяч рублей. Это стало причиной возбуждения уголовного дела», — сказано в сообщении.

Отмечается, что фигурант признал вину и погасил сумму ущерба. Теперь дело передадут в суд для рассмотрения по существу.

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