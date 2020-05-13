Депутат в Донецке три года незаконно получал пенсию по инвалидности

Следствие установило, что парламентарий, желая улучшить материальное положение, получил справку об инвалидности. Хотя оснований для этого не было.
Отмечается, что документы депутат предоставил в городское управление пенсионного фонда. После этого ему назначили социальные выплаты.
«За три года обвиняемый получил 380 тысяч рублей. Это стало причиной возбуждения уголовного дела», — сказано в сообщении.
Отмечается, что фигурант признал вину и погасил сумму ущерба. Теперь дело передадут в суд для рассмотрения по существу.