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Мошенник обманывал жителей Новочеркасска при продаже самовара

11 мая 2020, 11:02
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области задержали местного жителя, который обманывал людей под видом продажи самовара, сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился мужчина и заявил о мошенничестве. Он рассказал, что увидел в Интернете объявление о продаже самовара и позвонил по указанному номеру.

«Продавец потребовал оплатить товар, после чего обещал отправить его по почте. Однако после поступления денег он выключил телефон и не выполнил обязательства», — сказано в сообщении.

Подозреваемого удалось задержать, им оказался 27-летний местный житель. По факту мошенничества завели уголовное дело, максимальное наказание составляет пять лет колонии.

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