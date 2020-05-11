Мошенник обманывал жителей Новочеркасска при продаже самовара

В полицию обратился мужчина и заявил о мошенничестве. Он рассказал, что увидел в Интернете объявление о продаже самовара и позвонил по указанному номеру.
«Продавец потребовал оплатить товар, после чего обещал отправить его по почте. Однако после поступления денег он выключил телефон и не выполнил обязательства», — сказано в сообщении.
Подозреваемого удалось задержать, им оказался 27-летний местный житель. По факту мошенничества завели уголовное дело, максимальное наказание составляет пять лет колонии.