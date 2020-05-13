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Глава Ростовской области предложил ввести рейтинг соблюдения масочного режима

13 мая 2020, 09:57
Фото: RostovGazeta
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе заседания регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции предложил ввести в регионе рейтинг соблюдения масочного режима.

По словам губернатора, такой рейтинг необходим для всех районов области, поскольку до сих пор еще не все жители региона осознали необходимость ношения масок.

При этом глава региона назвал масочный режим одним из принципиальных условий выхода региона на режим ослабления ограничений. Он призвал усилить контроль за его соблюдением.

«Здесь два направления — это работодатели, которые несут ответственность, чтобы приходящие к ним люди были в масках. И второе — это жители: в общественных местах они обязаны надевать маски, без маски они не должны даже обслуживаться в магазинах», — пояснил Василий Голубев.

Напомним, что штраф за отсутствие маски может составлять до 30 тыс рублей.

За последние сутки было зарегистрировано 89 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число заболевших составило 2033 человека. При этом в ковидных госпиталях в тяжелом состоянии находится 21 человек или 1,37% от всех пациентов, имеющих положительный тест на COVID-19 на сегодняшний день. Умерли 25 человек, 506 — выздоровели.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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