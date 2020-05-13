Глава Ростовской области предложил ввести рейтинг соблюдения масочного режима

«Здесь два направления — это работодатели, которые несут ответственность, чтобы приходящие к ним люди были в масках. И второе — это жители: в общественных местах они обязаны надевать маски, без маски они не должны даже обслуживаться в магазинах», — пояснил Василий Голубев.