Жительницам Ростовской области разрешили делать аборты во время пандемии коронавируса

Напомним, что с 15 мая жителям региона разрешили обращаться за плановой медицинской помощью. Однако, по словам главы Минздрава региона, в настоящее время в области не проводятся плановые операции, связанные с эстетикой. В частности, в области не делают челюстно-лицевые операции, не проводят замену хрусталика и пластические операции. При этом остальные операции, например, по удалению желчного пузыря, уже начали выполнять.
По просьбе жителей региона Татьяна Быковская рассказала, что аборты никогда не относились к плановым операциям, поэтому их продолжали делать после введения ограничительных мер. «Это неотложная помощь, которая должна быть оказана в срок до 12 недель. Все, что после, — нарушение ФЗ № 323», — пояснила министр.
На 17 мая в Ростовской области было зарегистрировано 2645 случаев заражения коронавирусом, из которых вылечились 874 человек. Ранее стало известно о заражении коронавирусом депутата Заксобрания Ростовской области Вячеслава Василенко.