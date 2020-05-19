Жительницам Ростовской области разрешили делать аборты во время пандемии коронавируса

Напомним, что с 15 мая жителям региона разрешили обращаться за плановой медицинской помощью. Однако, по словам главы Минздрава региона, в настоящее время в области не проводятся плановые операции, связанные с эстетикой. В частности, в области не делают челюстно-лицевые операции, не проводят замену хрусталика и пластические операции. При этом остальные операции, например, по удалению желчного пузыря, уже начали выполнять.