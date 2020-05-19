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Жительницам Ростовской области разрешили делать аборты во время пандемии коронавируса

19 мая 2020, 14:04
Фото: Медиахолдинг1Mi
Аборты вошли в перечень оперативных вмешательств, которые продолжают выполнять на территории Ростовской области во время пандемии коронавируса, сообщила министр здравоохранению Татьяна Быковская.

Напомним, что с 15 мая жителям региона разрешили обращаться за плановой медицинской помощью. Однако, по словам главы Минздрава региона, в настоящее время в области не проводятся плановые операции, связанные с эстетикой. В частности, в области не делают челюстно-лицевые операции, не проводят замену хрусталика и пластические операции. При этом остальные операции, например, по удалению желчного пузыря, уже начали выполнять.

По просьбе жителей региона Татьяна Быковская рассказала, что аборты никогда не относились к плановым операциям, поэтому их продолжали делать после введения ограничительных мер. «Это неотложная помощь, которая должна быть оказана в срок до 12 недель. Все, что после, — нарушение ФЗ № 323», — пояснила министр.

На 17 мая в Ростовской области было зарегистрировано 2645 случаев заражения коронавирусом, из которых вылечились 874 человек. Ранее стало известно о заражении коронавирусом депутата Заксобрания Ростовской области Вячеслава Василенко.

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