Более 23 килограммов синтетических наркотиков нашли в гараже у жителя Ростова

В гараже, принадлежащем 29-летнему местному жителю, сотрудники полиции обнаружили несколько полимерных свертков с кристаллическим веществом. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком массой более 23 килограммов.
Обыск провели после того, как в правоохранительные органы поступила информация, что ростовчанин приобрел крупную партию наркотиков для сбыта.
Хозяина гаража задержали при силовой поддержке бойцов специального подразделения «Гром». Подозреваемого заключили под стражу и возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ, ему грозит от 15 до 20 лишения свободы.