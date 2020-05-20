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Более 23 килограммов синтетических наркотиков нашли в гараже у жителя Ростова

20 мая 2020, 11:57
Фото: МВД России
В гараже на Стартовой улице в Ростове-на-Дону сотрудники полиции обнаружили более 23 килограммов синтетического наркотика, сообщила пресс-служба МВД РФ.

В гараже, принадлежащем 29-летнему местному жителю, сотрудники полиции обнаружили несколько полимерных свертков с кристаллическим веществом. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком массой более 23 килограммов.

Обыск провели после того, как в правоохранительные органы поступила информация, что ростовчанин приобрел крупную партию наркотиков для сбыта.

Хозяина гаража задержали при силовой поддержке бойцов специального подразделения «Гром». Подозреваемого заключили под стражу и возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ, ему грозит от 15 до 20 лишения свободы.

Ранее в Ростове задержали молодого парня с рюкзаком, полным наркотиков.

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#Новости#Происшествия
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