Более 23 килограммов синтетических наркотиков нашли в гараже у жителя Ростова

Хозяина гаража задержали при силовой поддержке бойцов специального подразделения «Гром». Подозреваемого заключили под стражу и возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ, ему грозит от 15 до 20 лишения свободы.