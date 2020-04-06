Полицейские ликвидировали лабораторию, поставлявшую в Ростов наркотики

Лабораторию нашли на территории городского округа Истра в Подмосковье, ее оборудовали в арендованном коттедже. Здесь производили мефедрон, после чего товар курьерами переправляли в Калужскую, Курскую, Воронежскую, Ростовскую и Саратовскую области.