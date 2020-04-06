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Полицейские ликвидировали лабораторию, поставлявшую в Ростов наркотики

6 апреля 2020, 08:41
Фото: мвд.рф
Полицейские ликвидировали лабораторию, поставлявшую в Ростов наркотики
Сотрудники полиции ликвидировали подпольную лабораторию, в которой готовили наркотики для продажи в Ростовской области, сообщили в региональном УМВД.

Лабораторию нашли на территории городского округа Истра в Подмосковье, ее оборудовали в арендованном коттедже. Здесь производили мефедрон, после чего товар курьерами переправляли в Калужскую, Курскую, Воронежскую, Ростовскую и Саратовскую области.

Оперативники задержали четырех человек и двух курьеров. У последних обнаружили пять килограммов наркотиков.

«Полицейские изъяли свыше 20 килограммов мефедрона, 52 единицы лабораторного оборудования, более 160 килограммов прекурсоров и 200 килограммов химических реактивов», — сказано в сообщении.

По данному факту завели уголовное дело, подозреваемые находятся под стражей. Максимальное наказание составляет пожизненное заключение.

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#Новости#Происшествия
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