Полицейские ликвидировали лабораторию, поставлявшую в Ростов наркотики

Лабораторию нашли на территории городского округа Истра в Подмосковье, ее оборудовали в арендованном коттедже. Здесь производили мефедрон, после чего товар курьерами переправляли в Калужскую, Курскую, Воронежскую, Ростовскую и Саратовскую области.
Оперативники задержали четырех человек и двух курьеров. У последних обнаружили пять килограммов наркотиков.
«Полицейские изъяли свыше 20 килограммов мефедрона, 52 единицы лабораторного оборудования, более 160 килограммов прекурсоров и 200 килограммов химических реактивов», — сказано в сообщении.
По данному факту завели уголовное дело, подозреваемые находятся под стражей. Максимальное наказание составляет пожизненное заключение.