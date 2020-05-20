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На два месяца арестовали обвиняемого во взятке прокурора в Ростове

20 мая 2020, 14:52
Меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца избрали прокурору Пролетарского района Прокуратуры Ростовской области Сергею Калитвинцеву, сообщила пресс-служба регионального УФСБ России.

Противоправную деятельность прокурора пресекли сотрудники УФСБ России по Ростовской области совместно с Генеральной прокуратурой РФ, меру пресечения избрал Ленинский районный суд.

«В мае 2020 года в Управление обратился житель Пролетарска, являющийся редактором местной газеты и телевизионного канала, и сообщил о вымогательстве у него взятки со стороны правоохранительных органов», — сказано в сообщении.

Прокурора задержали в своем кабинете с поличным при получении взятки более одного миллиона рублей, за эту сумму он согласился не пускать в работу материал, собранный работниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

При этом он до сих пор числится на занимаемой должности, решение об увольнении должны принять в Москве, а так как дело возбуждено совсем недавно, это займет время.

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