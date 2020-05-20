На два месяца арестовали обвиняемого во взятке прокурора в Ростове

Противоправную деятельность прокурора пресекли сотрудники УФСБ России по Ростовской области совместно с Генеральной прокуратурой РФ, меру пресечения избрал Ленинский районный суд.
«В мае 2020 года в Управление обратился житель Пролетарска, являющийся редактором местной газеты и телевизионного канала, и сообщил о вымогательстве у него взятки со стороны правоохранительных органов», — сказано в сообщении.
Прокурора задержали в своем кабинете с поличным при получении взятки более одного миллиона рублей, за эту сумму он согласился не пускать в работу материал, собранный работниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.
При этом он до сих пор числится на занимаемой должности, решение об увольнении должны принять в Москве, а так как дело возбуждено совсем недавно, это займет время.