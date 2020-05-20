Ростовчане не соблюдают масочный режим в автобусах

В городе усилили контроль за соблюдением введенного из-за коронавируса масочного режима. Человеку, который не надевает маску в общественном месте, грозит административная ответственность.
На особом контроле находится соблюдение правил в городском транспорте. В подвижном составе постоянно проводятся работы по дезинфекции, водители используют маски и перчатки.
«Однако в ходе проверочных мероприятий на проспекте Ворошиловский были зафиксированы нарушения. Часто ростовчане хранят маски в кармане и надевают только после просьб проверяющих», — заявили в мэрии.
Кроме того, два водителя попались на несоблюдении масочного режима. По итогам рейдов было составлено шесть протоколов.