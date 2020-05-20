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Ростовчане не соблюдают масочный режим в автобусах

20 мая 2020, 06:35
Фото: rostov-gorod.ru
Жители Ростова-на-Дону зачастую не надевают маски в общественном транспорте, сообщили в городской администрации.

В городе усилили контроль за соблюдением введенного из-за коронавируса масочного режима. Человеку, который не надевает маску в общественном месте, грозит административная ответственность.

На особом контроле находится соблюдение правил в городском транспорте. В подвижном составе постоянно проводятся работы по дезинфекции, водители используют маски и перчатки.

«Однако в ходе проверочных мероприятий на проспекте Ворошиловский были зафиксированы нарушения. Часто ростовчане хранят маски в кармане и надевают только после просьб проверяющих», — заявили в мэрии.

Кроме того, два водителя попались на несоблюдении масочного режима. По итогам рейдов было составлено шесть протоколов.

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