В апреле в Ростовской области подорожали алкоголь, овощи и фрукты

Как сообщил региональный орган статистического учета, заметнее всего увеличилась стоимость продовольственных товаров и алкогольных напитков, на 4,9% и 1.4% соответственно.
Среди продуктов больше всего, на 25%, подорожали овощи и фрукты и на 9,8% увеличилась цена бобовых и круп.
Незначительный рост в 0,3% в апреле показали платные услуги, больше всего подорожало дошкольное воспитание и страхование: на 4,8% и 3,8% соответственно.
Что касается столицы области, то в Ростове за последнюю неделю немного снизились в стоимости многие виды мясной, молочной, хлебобулочной и овощной продукции.