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В апреле в Ростовской области подорожали алкоголь, овощи и фрукты

20 мая 2020, 11:40
Фото: Медиахолдинг1Mi
В апреле по сравнению с началом 2020 года индекс цен в Ростовской области вырос на 2,2%, сообщил Ростовстат.

Как сообщил региональный орган статистического учета, заметнее всего увеличилась стоимость продовольственных товаров и алкогольных напитков, на 4,9% и 1.4% соответственно.

Среди продуктов больше всего, на 25%, подорожали овощи и фрукты и на 9,8% увеличилась цена бобовых и круп.

Незначительный рост в 0,3% в апреле показали платные услуги, больше всего подорожало дошкольное воспитание и страхование: на 4,8% и 3,8% соответственно.

Что касается столицы области, то в Ростове за последнюю неделю немного снизились в стоимости многие виды мясной, молочной, хлебобулочной и овощной продукции.

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