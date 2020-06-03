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В противочумных костюмах проводят вскрытие умерших от COVID-19 в Ростовской области

3 июня 2020, 09:58
Фото: mil.ru
Патологоанатомы в Ростовской области проводят вскрытие погибших от коронавируса пациентов только в специальных костюмах и средствах индивидуальной защиты, сообщил заместитель главного врача патологоанатомического бюро Ростовской области Юрий Макаренко.

По его словам, патологоанатомы при работе с умершими от коронавируса или с подозрением на COVID-19 используют меры защиты аналогичные тем, что используются в «красной зоне» в инфекционных госпиталях.

«Происходит режимное вскрытие. Патологоанатомы одеваются в защитные противочумные костюмы и заходят в специальное помещение для вскрытий умерших от особо опасных инфекций», — пояснил спикер.

Как сообщалось ранее, смертность от коронавируса в Ростовской области составляет 0,74%. Всего болезнь унесла жизни 40 пациентов, у большинства из которых имелись сопутствующие заболевания.

На 3 июня за сутки в Ростовской области было зафиксировано 178 случаев инфицирования коронавирусом в 25 городах и районах. Общее количество заражений составило 5373 случая. Из них выздоровели 1950 человек.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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