В противочумных костюмах проводят вскрытие умерших от COVID-19 в Ростовской области

По его словам, патологоанатомы при работе с умершими от коронавируса или с подозрением на COVID-19 используют меры защиты аналогичные тем, что используются в «красной зоне» в инфекционных госпиталях.
«Происходит режимное вскрытие. Патологоанатомы одеваются в защитные противочумные костюмы и заходят в специальное помещение для вскрытий умерших от особо опасных инфекций», — пояснил спикер.
Как сообщалось ранее, смертность от коронавируса в Ростовской области составляет 0,74%. Всего болезнь унесла жизни 40 пациентов, у большинства из которых имелись сопутствующие заболевания.
На 3 июня за сутки в Ростовской области было зафиксировано 178 случаев инфицирования коронавирусом в 25 городах и районах. Общее количество заражений составило 5373 случая. Из них выздоровели 1950 человек.