Ростовчанин ограбил банк, чтобы погасить свой кредит

Полицейские в Ростове-на-Дону задержали местного жителя, который в среду, 1 июля, ограбил отделение одного из банков, говорится в сообщении пресс-центра МВД России.
Напомним, что в среду утром мужчина в маске и перчатках ворвался в отделение банка на Космонавтов, 19, и, угрожая гранатой, потребовал от сотрудников отдать ему все деньги. Получив около 1,5 миллиона рублей, а также 27 тысяч долларов США, грабитель скрылся во дворах.
Его задержали меньше, чем через сутки. Грабителем оказался 43-летний ранее не судимый житель Ростова. Часть денег мужчина успел потратить, он погасил свои долги по кредитам. Во время обыска у него изъяли маску, перчатки, муляжи гранаты и револьвера, а также часть похищенных денег.
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в отношении ростовчанина было возбуждено уголовное дело.