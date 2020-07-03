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Ростовчанин ограбил банк, чтобы погасить свой кредит

3 июля 2020, 15:11
Фото: 61.мвд.рф
Полицейские в Ростове-на-Дону задержали местного жителя, который в среду, 1 июля, ограбил отделение одного из банков, говорится в сообщении пресс-центра МВД России.

Полицейские в Ростове-на-Дону задержали местного жителя, который в среду, 1 июля, ограбил отделение одного из банков, говорится в сообщении пресс-центра МВД России.

Напомним, что в среду утром мужчина в маске и перчатках ворвался в отделение банка на Космонавтов, 19, и, угрожая гранатой, потребовал от сотрудников отдать ему все деньги. Получив около 1,5 миллиона рублей, а также 27 тысяч долларов США, грабитель скрылся во дворах.

Его задержали меньше, чем через сутки. Грабителем оказался 43-летний ранее не судимый житель Ростова. Часть денег мужчина успел потратить, он погасил свои долги по кредитам. Во время обыска у него изъяли маску, перчатки, муляжи гранаты и револьвера, а также часть похищенных денег.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в отношении ростовчанина было возбуждено уголовное дело.

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