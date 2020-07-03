Ростовчанин ограбил банк, чтобы погасить свой кредит

Напомним, что в среду утром мужчина в маске и перчатках ворвался в отделение банка на Космонавтов, 19, и, угрожая гранатой, потребовал от сотрудников отдать ему все деньги. Получив около 1,5 миллиона рублей, а также 27 тысяч долларов США, грабитель скрылся во дворах.