В Таганроге в 40-градусную жару на весь день отключили свет

На улице Бакинская в Таганроге около десяти часов утра в пятницу выключили свет.
«Со слов сотрудников диспетчерской ЮЗЭС (Юго-Западные Электрические Сети) авария произошла во время ремонтных работ. Нас целый день уверяли, что свет дадут в течение часа-полутора. В итоге электричество включили около десяти часов вечера», — рассказывает житель Таганрога.
Мужчина добавил, что из-за отсутствия света у многих испортились продукты.
«В 40-градусную жару нас на целый день оставили без электричества. Но самое интересное, что мастера с самого утра не могли объяснить, что именно происходит и когда точно в наших домах включат свет», — говорит он.