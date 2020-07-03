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В Таганроге в 40-градусную жару на весь день отключили свет

3 июля 2020, 19:40
Фото: 1Медиаинвест
В Таганроге Ростовской области из-за аварии на электросетях на улице Бакинская в пятницу на весь день отключили свет, сообщил RostovGazeta местный житель.

На улице Бакинская в Таганроге около десяти часов утра в пятницу выключили свет.

«Со слов сотрудников диспетчерской ЮЗЭС (Юго-Западные Электрические Сети) авария произошла во время ремонтных работ. Нас целый день уверяли, что свет дадут в течение часа-полутора. В итоге электричество включили около десяти часов вечера», — рассказывает житель Таганрога.

Мужчина добавил, что из-за отсутствия света у многих испортились продукты.

«В 40-градусную жару нас на целый день оставили без электричества. Но самое интересное, что мастера с самого утра не могли объяснить, что именно происходит и когда точно в наших домах включат свет», — говорит он.

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#Новости#Эксклюзив#Происшествия
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