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Овощи и фрукты подорожали на 30% с начала года в Ростовской области

10 июля 2020, 12:10
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области зафиксирован значительный рост цен на плодоовощную продукцию, следует из информации, опубликованной на сайте Ростовстата.

Так, продовольственные товары без учета алкогольных напитков за шесть месяцев подорожали на 5,7%. При этом наибольший рост цен отмечен в категории плодоовощной продукции, которая подорожала с начала года на 30,8%. Также на 18,5% повысились цены на крупы и бобовые, на 7,4% — на макаронные изделия. На 4,5% подорожало подсолнечное масло, на 3,9 — сливочное, на 3,2% выросли в цене рыба, морепродукты и молочная продукция, на 3% — хлеб.

Отмечено снижение цен на куриные яйца, с начала года они подешевели на 14,4%. Только в июне средняя цена на яйца упала на 8,9%, по сравнению с майскими показателями.

В целом рост цен в первом полугодии 2020 года составил в Ростовской области 3,1%.

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#Новости#Экономика
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