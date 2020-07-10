Овощи и фрукты подорожали на 30% с начала года в Ростовской области

Так, продовольственные товары без учета алкогольных напитков за шесть месяцев подорожали на 5,7%. При этом наибольший рост цен отмечен в категории плодоовощной продукции, которая подорожала с начала года на 30,8%. Также на 18,5% повысились цены на крупы и бобовые, на 7,4% — на макаронные изделия. На 4,5% подорожало подсолнечное масло, на 3,9 — сливочное, на 3,2% выросли в цене рыба, морепродукты и молочная продукция, на 3% — хлеб.