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Уголовное дело завели на устроившего взрыв террориста в Ростовской области

13 июля 2020, 12:15
Фото: ЦОС ФСБ России
игил мвд фсб
Уголовное дело возбудили в Ростовской области на 34-летнего выходца из среднеазиатской республики, подорвавшего взрывчатку при задержании сотрудниками ФСБ, сообщили в региональном СУ СК РФ.

Ячейку запрещенной в России группировки «Исламское государство» из шести человек задержали днем 11 июля в Азовском районе. При задержании главарь банды открыл автоматный огонь по сотрудникам ФСБ, а после — подорвал самодельное взрывное устройство и погиб.

«Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов)», — сказано в сообщении Следкома.

Отмечается, что члены группировки готовили нападения на полицейских и теракты в школах и больницах Ростовской области.

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