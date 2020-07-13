Уголовное дело завели на устроившего взрыв террориста в Ростовской области

Ячейку запрещенной в России группировки «Исламское государство» из шести человек задержали днем 11 июля в Азовском районе. При задержании главарь банды открыл автоматный огонь по сотрудникам ФСБ, а после — подорвал самодельное взрывное устройство и погиб.