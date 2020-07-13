Уголовное дело завели на устроившего взрыв террориста в Ростовской области

Ячейку запрещенной в России группировки «Исламское государство» из шести человек задержали днем 11 июля в Азовском районе. При задержании главарь банды открыл автоматный огонь по сотрудникам ФСБ, а после — подорвал самодельное взрывное устройство и погиб.
«Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов)», — сказано в сообщении Следкома.
Отмечается, что члены группировки готовили нападения на полицейских и теракты в школах и больницах Ростовской области.