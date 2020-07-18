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Через год закончат ремонт музея истории Донского казачества в Новочеркасске

18 июля 2020, 11:42
Фото: novochgrad.ru
Ремонтно-реставрационные работы в музее истории Донского казачества в Новочеркасске закончат в июне 2021 года, сообщили в городской администрации.

Начатый в июне 29019 года ремонт проводят в три этапа, уже закончили работы по укреплению фундамента здания, отремонтировали подвальные помещения и начали ремонтировать кровлю.

В настоящее время на объекте реставрируют фасад и заменяют окна, кроме того, в текущем году в музее отремонтируют системы водоснабжения, канализации, электроснабжения и установят систему кондиционирования воздуха. В следующем году в здании отремонтируют внутренние помещения.

«Работы финансируются из средств областного бюджета, планируемые затраты на проведение реставрационных работ составляют 89,1 миллиона рублей», — сказано в сообщении мэрии.

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