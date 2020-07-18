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Все произошедшие из-за ливня аварийные ситуации устранили в Ростове

18 июля 2020, 13:50
Фото: rostov-gorod.ru
К утру 18 июня В Ростове-на-Дону устранили все аварийные ситуации, произошедшие из-за ливня на объектах инженерной инфраструктуры, сообщили в городской администрации.

«Ливень стал причиной 6 аварийных ситуаций на объектах электроснабжения в Советском, Железнодорожном, Ленинском и Ворошиловском районах Ростова», — сказано в сообщении.

Кроме того, из-за ливня произошла авария на одном из водопроводов.

В ликвидации нештатных ситуаций принимали участие 11 аварийных бригад общей численностью 50 человек и 18 единиц автоспецтехники.

В субботу в Ростове продолжили работы по ликвидации разрушений, вызванных ливнем, коммунальщики осушают подвалы и труднодоступные места на дачных участках.

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#Новости#Происшествия
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