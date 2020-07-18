Все произошедшие из-за ливня аварийные ситуации устранили в Ростове

«Ливень стал причиной 6 аварийных ситуаций на объектах электроснабжения в Советском, Железнодорожном, Ленинском и Ворошиловском районах Ростова», — сказано в сообщении.
Кроме того, из-за ливня произошла авария на одном из водопроводов.
В ликвидации нештатных ситуаций принимали участие 11 аварийных бригад общей численностью 50 человек и 18 единиц автоспецтехники.
В субботу в Ростове продолжили работы по ликвидации разрушений, вызванных ливнем, коммунальщики осушают подвалы и труднодоступные места на дачных участках.