rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Более 60 машин скорой закупят в Ростовской области

21 июля 2020, 10:05
Фото: donland.ru
В Ростовской области приобретут 61 машину скорой помощи для санитарного автопарка донского здравоохранения, проинформировали в правительстве региона.

Автомобили закупят в рамках проведенного голосования, в котором приняли участие 680 тысяч человек. Они решали, на что потратить 500 миллионов рублей бюджетных денег.

Жители региона выбрали покупку автомобилей скорой помощи и машин для участковых врачей. В результате сельские службы здоровья получат 43 автомобиля «Нива-21230».

Автопарки муниципальных служб здравоохранения получат 144 «Лады Ларгус». Ранее был обновлен автопарк реанимобилей.

По словам губернатора Василия Голубева, этот проект является ценным примером успешного привлечения граждан к принятию важнейших управленческих решений.

Подобные голосования будут проводить и в дальнейшем.

Материалы по теме
Оборудования на 38 млн рублей закупят для двух сельских школ в Ростовской областиУниверсальные лесопожарные модули закупила Ростовская областьПочти 250 автомобилей закупят для медиков в Ростовской области
#Новости#Общество
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00