Более 60 машин скорой закупят в Ростовской области

Автомобили закупят в рамках проведенного голосования, в котором приняли участие 680 тысяч человек. Они решали, на что потратить 500 миллионов рублей бюджетных денег.
Жители региона выбрали покупку автомобилей скорой помощи и машин для участковых врачей. В результате сельские службы здоровья получат 43 автомобиля «Нива-21230».
Автопарки муниципальных служб здравоохранения получат 144 «Лады Ларгус». Ранее был обновлен автопарк реанимобилей.
По словам губернатора Василия Голубева, этот проект является ценным примером успешного привлечения граждан к принятию важнейших управленческих решений.
Подобные голосования будут проводить и в дальнейшем.