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Почти 250 автомобилей закупят для медиков в Ростовской области

21 июля 2020, 08:58
Фото: donland.ru
В Ростовской области в санитарный парк служб здоровья поступят 248 новых автомобилей, сообщает правительство региона.

Напомним, что 680 тысяч человек приняли участие в голосовании по расходованию 500 миллионов рублей. Большинство голосов набрала инициатива о закупке машин скорой.

Все сельские службы здоровья получат 43 машины «Нива 21230». Муниципальным службам здравоохранения передадут 144 машины «Лада Ларгус».

Кроме того, приобретут 61 автомобиль скорой медицинской помощи. «Машины для участковых врачей — это еще одна возможность повышения доступности медпомощи особенно для сельских жителей», — прокомментировала глава Минздрава региона Татьяна Быковская.

Губернатор Василий Голубев заявил, что подобные голосования будут проводить регулярно.

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