В Гордуме Ростова определили самых состоятельных депутатов

Итак, больше всех заработал в минувшем году единоросс Игорь Амураль. Его доход вырос в четыре раза по сравнению с данными за 2018 год и составил свыше 163,9 миллиона рублей. Также в собственности у Амураля находятся три земельных участка под ИЖС общей площадью 1,33 квадратных метров, пять участков промышленного назначения, четыре жилых дома, семь производственно-складских зданий, хозпостройка и одна квартира площадью 57,6 квадратных метра. У депутата нет ни одной машины, зон заменим числится надувная лодка, маломерное и моторное судно и прицеп.