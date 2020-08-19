В Гордуме Ростова определили самых состоятельных депутатов

Итак, больше всех заработал в минувшем году единоросс Игорь Амураль. Его доход вырос в четыре раза по сравнению с данными за 2018 год и составил свыше 163,9 миллиона рублей. Также в собственности у Амураля находятся три земельных участка под ИЖС общей площадью 1,33 квадратных метров, пять участков промышленного назначения, четыре жилых дома, семь производственно-складских зданий, хозпостройка и одна квартира площадью 57,6 квадратных метра. У депутата нет ни одной машины, зон заменим числится надувная лодка, маломерное и моторное судно и прицеп.
У жены Амураля автопарк состоит из Audi Q7 и мотоцикла Harley Davidson. Она также является владелицей жилого дома в Европе, а за год госпожа Амураль заработала 15,5 миллиона рублей, что в 3,3 раза меньше, чем годом ранее.
Второе место в списке самых богатых депутатов из Ростова занял Валерий Левченко. Он задекларировал доход в размере 152,6 миллиона рублей, уступив первое место Игорю Амуралю. При этом в 2018 году Левченко заработал на 67,8 миллиона меньше. У него в собственности имеется четыре квартиры, 22 участка земли, два жилых дома, офисное здание, коттеджи, склады, бассейны. На него зарегистрированы автомобили марок Volkswagen, Porsche, Hyundai, Mitsubishi, Toyota. Кроме того, Левченко владеет четырьмя грузовиками, катером и двумя автокранами.
Доход супруги единоросса составил всего 3 миллиона рублей, на нее оформлен Cadillac GMT 166. А у их несовершеннолетнего ребенка имеется квартира в Испании.
Замыкает топ-3 самых богатых депутатов Гордумы Дмитрий Бондарь, заработавший 81,7 миллиона рублей, что на 7,3 миллиона больше, чем в 2018 году. Ему принадлежит в общей сложности 1,3 миллиона квадратных метров земли, а также жилые дома и нежилые строения на этих участках. Автопарк Бондаря состоит из двух «КамАЗов», Toyota Camry и Mercedes-Benz. Его жена заработала в прошлом году 7,8 миллиона рублей, что втрое меньше, чем в позапрошлом.
Самым же «бедным» в Гордуме оказался представитель партии «Справедливая Россия» Андрей Лященко, его доход составил 338 тысяч рублей. Ему принадлежит ½ квартиры на 86 квадратов и легковой автомобиль Skoda.