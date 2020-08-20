Глава администрации Таганрога за год увеличил доход на 30%

Posted 20 августа 2020, 11:29
Published 20 августа 2020, 11:29
Modified 21 февраля, 13:05
Updated 21 февраля, 13:05
Так заработок Лисицкого в 2019 году составил 2,59 миллиона рублей. Это означает, что его ежемесячный доход в среднем превышает 215 тысяч рублей. При этом за год доходы мэра Таганрога выросли примерно на 600 тысяч рублей или 30%. Для сравнения, в 2016 году доход Лисицкого составил 1,4 миллиона рублей, в 2017 — 1,7 миллиона.
Из недвижимости ему принадлежит квартира на 60 квадратов, а в пользовании у мэра находится жилой дом и земельный участок на 700 квадратных метров. Автомобилем глава Таганрога не обзавелся.
У первой леди Таганрога заработка не было. На нее зарегистрирован участок земли на 1,76 тысячи квадратных метров, жилой дом площадью 41 квадратный метр и две квартиры. Также на нее оформлен легковой автомобиль Lexus.