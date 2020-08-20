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Posted 20 августа 2020, 11:29

Published 20 августа 2020, 11:29

Modified 21 февраля, 13:05

Updated 21 февраля, 13:05

Глава администрации Таганрога за год увеличил доход на 30%

20 августа 2020, 11:29
Глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий отчитался о доходах за 2019 год, следует из его декларации.

Так заработок Лисицкого в 2019 году составил 2,59 миллиона рублей. Это означает, что его ежемесячный доход в среднем превышает 215 тысяч рублей. При этом за год доходы мэра Таганрога выросли примерно на 600 тысяч рублей или 30%. Для сравнения, в 2016 году доход Лисицкого составил 1,4 миллиона рублей, в 2017 — 1,7 миллиона.

Из недвижимости ему принадлежит квартира на 60 квадратов, а в пользовании у мэра находится жилой дом и земельный участок на 700 квадратных метров. Автомобилем глава Таганрога не обзавелся.

У первой леди Таганрога заработка не было. На нее зарегистрирован участок земли на 1,76 тысячи квадратных метров, жилой дом площадью 41 квадратный метр и две квартиры. Также на нее оформлен легковой автомобиль Lexus.

Ранее стало известно, сколько заработал самый богатый депутат гордумы Ростова.

#Общество#Новости
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