Глава администрации Таганрога за год увеличил доход на 30%

Так заработок Лисицкого в 2019 году составил 2,59 миллиона рублей. Это означает, что его ежемесячный доход в среднем превышает 215 тысяч рублей. При этом за год доходы мэра Таганрога выросли примерно на 600 тысяч рублей или 30%. Для сравнения, в 2016 году доход Лисицкого составил 1,4 миллиона рублей, в 2017 — 1,7 миллиона.