Иммунитет к коронавирусу появился у 16% населения Ростовской области

Ростовская область вошла в число российских регионов, в которых оценивали популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции. Для этого отобрали более трех тысяч добровольцев из Ростова, Таганрога, Шахт, Каменска-Шахтинского и Волгодонска. Все добровольцы были из разных возрастных групп и из разного окружения.
При этом глава Роспотребнадзора отметил, что данные по иммунитету за август и сентябрь могут отличаться от летних.
Кроме того, Ковалев заявил, что власти Ростовской области не видят оснований для отмены масочного режима ни сейчас, ни в ближайшее время.