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Иммунитет к коронавирусу появился у 16% населения Ростовской области

3 сентября 2020, 14:55
Фото: pexels.com
По состоянию на конец июня — начало июля 2020 года иммунитет к коронавирусу появился у 16,7% населения Ростовской области, сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

Ростовская область вошла в число российских регионов, в которых оценивали популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции. Для этого отобрали более трех тысяч добровольцев из Ростова, Таганрога, Шахт, Каменска-Шахтинского и Волгодонска. Все добровольцы были из разных возрастных групп и из разного окружения.

При этом глава Роспотребнадзора отметил, что данные по иммунитету за август и сентябрь могут отличаться от летних.

Кроме того, Ковалев заявил, что власти Ростовской области не видят оснований для отмены масочного режима ни сейчас, ни в ближайшее время.

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