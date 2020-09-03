Иммунитет к коронавирусу появился у 16% населения Ростовской области

Ростовская область вошла в число российских регионов, в которых оценивали популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции. Для этого отобрали более трех тысяч добровольцев из Ростова, Таганрога, Шахт, Каменска-Шахтинского и Волгодонска. Все добровольцы были из разных возрастных групп и из разного окружения.