Мэрия Новочеркасска открестилась от плаката с казаками Вермахта на здании ТЦ

Напомним, что к 450-летней годовщине служения донских казаков России на здании торгового центра «Арбат» появился баннер с изображение донских казаков. Для этого была использована иллюстрация Дмитрия Згонника «Донские казаки на Балканах, 1944 год». При этом на шапках у казаков в оригинале картины можно разглядеть кокарды с орлами, свастиками, красными кругами и венками из дубовых листьев.