Мэрия Новочеркасска открестилась от плаката с казаками Вермахта на здании ТЦ

Напомним, что к 450-летней годовщине служения донских казаков России на здании торгового центра «Арбат» появился баннер с изображение донских казаков. Для этого была использована иллюстрация Дмитрия Згонника «Донские казаки на Балканах, 1944 год». При этом на шапках у казаков в оригинале картины можно разглядеть кокарды с орлами, свастиками, красными кругами и венками из дубовых листьев.
По словам представителя горадминистрации, власти города обратились к собственникам крупных торговых объектов с просьбой привести в порядок фасады принадлежащих им зданий, а по возможности — украсить их. Руководство ТЦ «Арбат» откликнулось на просьбу и решило разместить тематический баннер на фасаде здания.
Администрация ТЦ обратилась к дизайнеру, который и разработал макет на основе иллюстрации Згонника. При этом на макете никаких знаков отличия на форме персонажей не было.
На содержание огромного плаката обратили внимание неравнодушные жители города. И как только в администрацию города поступило первое сообщение об этом, баннер демонтировали. Он провисел на здании всего несколько часов.
Управляющий ТЦ «Арбат» Геннадий Веренич принес свои извинения жителям Новочеркасска. «Я сожалею, что по неопытности дизайнера была допущена такая грубая ошибка, и приношу свои извинения всем новочеркасцам. Мы демонтировали баннер в течение нескольких часов и уже занимаемся изготовлением нового, содержание которого получило одобрение со стороны администрации», — прокомментировал ситуацию управляющий ТЦ «Арбат» Геннадий Веренич.
Как ранее сообщила RostovGazeta инцидентом заинтересовались компетентные органы в Москве. Однако, в администрации уточнили, что они сочли произошедшее не злым умыслом, а технической ошибкой.