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Posted 19 сентября 2020, 06:54

Published 19 сентября 2020, 06:54

Modified 18 сентября 2022, 10:50

Updated 18 сентября 2022, 10:50

Жительницам Таганрога незаконно отказывали в выплатах на детей

19 сентября 2020, 06:54
В Таганроге двум местным жительницам незаконно отказали в выплатах на детей, сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Жалобы поступили в надзорное ведомство, после чего были проведены проверки. Они коснулись работы управления социальной защиты населения города.

Выяснилось, что две жительницы обратились с заявлениями на получение ежемесячных выплат из-за рождения первого ребенка. Причиной отказа стало отсутствие у их детей постоянного места жительства в России.

«От главы администрации города потребовали устранить нарушения. Также завели дело об административном нарушении и направили материалы в суд», — сказано в сообщении.

После этого были назначены выплаты, виновников наказали. Ранее чиновника наказали в Ростовской области за незаконную проверку бизнесмена.

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#Общество#Новости
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