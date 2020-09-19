Жительницам Таганрога незаконно отказывали в выплатах на детей

Posted 19 сентября 2020, 06:54
Published 19 сентября 2020, 06:54
Modified 18 сентября 2022, 10:50
Updated 18 сентября 2022, 10:50
Жалобы поступили в надзорное ведомство, после чего были проведены проверки. Они коснулись работы управления социальной защиты населения города.
Выяснилось, что две жительницы обратились с заявлениями на получение ежемесячных выплат из-за рождения первого ребенка. Причиной отказа стало отсутствие у их детей постоянного места жительства в России.
«От главы администрации города потребовали устранить нарушения. Также завели дело об административном нарушении и направили материалы в суд», — сказано в сообщении.
После этого были назначены выплаты, виновников наказали. Ранее чиновника наказали в Ростовской области за незаконную проверку бизнесмена.