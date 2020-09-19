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Posted 19 сентября 2020, 06:20

Published 19 сентября 2020, 06:20

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

Чиновника наказали в Ростовской области за незаконную проверку бизнесмена

19 сентября 2020, 06:20
В Ростовской области оштрафовали госслужащего, который незаконно провел проверку у предпринимателя, проинформировали в облпрокуратуре.

Надзорное ведомство проверило работу администрации Нижнебыковского сельского поселения. Оказалось, что один из сотрудников провел внеплановую проверку деятельности главы крестьянско-фермерского хозяйства.

«Это является грубым нарушением требований закона. Проверка касалась правил содержания домашних животных, ее ни с кем не согласовывали», — говорится в публикации.

В отношении главы села завели дело об административном правонарушении. Виновник был оштрафован, это решение еще не вступило в законную силу.

Ранее глава Ростовской области заявил о продлении моратория на проверки бизнеса.

#Общество#Новости
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