Чиновника наказали в Ростовской области за незаконную проверку бизнесмена

Posted 19 сентября 2020, 06:20
Published 19 сентября 2020, 06:20
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
Надзорное ведомство проверило работу администрации Нижнебыковского сельского поселения. Оказалось, что один из сотрудников провел внеплановую проверку деятельности главы крестьянско-фермерского хозяйства.
«Это является грубым нарушением требований закона. Проверка касалась правил содержания домашних животных, ее ни с кем не согласовывали», — говорится в публикации.
В отношении главы села завели дело об административном правонарушении. Виновник был оштрафован, это решение еще не вступило в законную силу.
Ранее глава Ростовской области заявил о продлении моратория на проверки бизнеса.