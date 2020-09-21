Пересадочный узел для автобусов появится на Привокзальной площади в Ростове

Напомним, в Ростове планируют создать пять пересадочных узлов городской электрички. Они появятся на Сельмаше у железнодорожного вокзала, на Левом берегу и у «Красного Аксая» в увязке с будущей веткой легкого метро, а также в районе старого аэропорта и на Стройгородке.