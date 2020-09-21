Пересадочный узел для автобусов появится на Привокзальной площади в Ростове

Posted 21 сентября 2020, 11:38
Published 21 сентября 2020, 11:38
Modified 18 сентября 2022, 10:50
Updated 18 сентября 2022, 10:50
Как пишет donnews.ru, строительство проведут на средства компании, разрешение на планировку территории Привокзальной площади «Донавтовокзал» получил еще в августе 2018 года.
В ходе реконструкции на базе действующего автовокзала создадут многофункциональный транспортно-пересадочный узел с многоуровневой автостоянкой.
Напомним, в Ростове планируют создать пять пересадочных узлов городской электрички. Они появятся на Сельмаше у железнодорожного вокзала, на Левом берегу и у «Красного Аксая» в увязке с будущей веткой легкого метро, а также в районе старого аэропорта и на Стройгородке.