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Posted 21 сентября 2020, 11:38

Published 21 сентября 2020, 11:38

Modified 18 сентября 2022, 10:50

Updated 18 сентября 2022, 10:50

Пересадочный узел для автобусов появится на Привокзальной площади в Ростове

Пересадочный узел для автобусов появится на Привокзальной площади в Ростове

21 сентября 2020, 11:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Полноценный транспортно-пересадочный узел построит на Привокзальной площади в Ростове-на-Дону ПАО «Донавтовокзал».

Как пишет donnews.ru, строительство проведут на средства компании, разрешение на планировку территории Привокзальной площади «Донавтовокзал» получил еще в августе 2018 года.

В ходе реконструкции на базе действующего автовокзала создадут многофункциональный транспортно-пересадочный узел с многоуровневой автостоянкой.

Напомним, в Ростове планируют создать пять пересадочных узлов городской электрички. Они появятся на Сельмаше у железнодорожного вокзала, на Левом берегу и у «Красного Аксая» в увязке с будущей веткой легкого метро, а также в районе старого аэропорта и на Стройгородке.

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