Отменить строительство надземного перехода на Привокзальной площади требуют в Ростове

Posted 19 октября 2020, 15:05
Published 19 октября 2020, 15:05
Modified 18 сентября 2022, 10:56
Updated 18 сентября 2022, 10:56
На общественных слушаниях против этого перехода высказались все участники, но проект все равно утвердили. Свое решение чиновники объяснили тем, что проект перехода соответствует федеральному законодательству и учитывает московский и зарубежный опыт.
«Надземные и подземные переходы создают дополнительные неудобства для перемещения людей с ограниченными возможностями, пенсионеров, беременных женщин, людей с тяжелым багажом. Надземные переходы не облегчают переход с одной стороны улицы на другую», — пишет автор инициативы.
По мнению ростовчанина, из-за неудобства люди начинают переходить дорогу в неположенных местах, что увеличивает риск ДТП. Кроме того, сам переход будет портить вид Привокзальной площади.
За четыре дня за инициативу проголосовали более 70 ростовчан, против высказались почти 90 человек.