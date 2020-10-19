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Posted 19 октября 2020, 15:05

Published 19 октября 2020, 15:05

Modified 18 сентября 2022, 10:56

Updated 18 сентября 2022, 10:56

Отменить строительство надземного перехода на Привокзальной площади требуют в Ростове

Отменить строительство надземного перехода на Привокзальной площади требуют в Ростове

19 октября 2020, 15:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Житель Ростова-на-Дону выступил против строительства надземного перехода на Привокзальной площади, сообщается на сервисе «Активный ростовчанин».

На общественных слушаниях против этого перехода высказались все участники, но проект все равно утвердили. Свое решение чиновники объяснили тем, что проект перехода соответствует федеральному законодательству и учитывает московский и зарубежный опыт.

«Надземные и подземные переходы создают дополнительные неудобства для перемещения людей с ограниченными возможностями, пенсионеров, беременных женщин, людей с тяжелым багажом. Надземные переходы не облегчают переход с одной стороны улицы на другую», — пишет автор инициативы.

По мнению ростовчанина, из-за неудобства люди начинают переходить дорогу в неположенных местах, что увеличивает риск ДТП. Кроме того, сам переход будет портить вид Привокзальной площади.

За четыре дня за инициативу проголосовали более 70 ростовчан, против высказались почти 90 человек.

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