Мошенники обманули 30 жителей Ростовской области, обещая «выгодный» автокредит

«При оформлении сделки сотрудники автосалонов указывали в кредитных договорах другую процентную ставку. Она была в три раза выше обещанной», — сказано в сообщении. Если клиент отказывался, от него требовали неустойку в размере 20% от стоимости машины. В дальнейшем потерпевшим передавали автомобили, комплектация которых не соответствовала заявленной.