Мошенники обманули 30 жителей Ростовской области, обещая «выгодный» автокредит

Posted 23 октября 2020, 09:34
Published 23 октября 2020, 09:34
Modified 18 сентября 2022, 10:58
Updated 18 сентября 2022, 10:58
Фигуранты размещали информацию о продаже автомобилей по цене ниже рыночной. Объявления они публиковали в Интернете и рекламных буклетах двух автосалонов в Ростове. Клиентам предлагали низкий процент по кредиту, была возможность сдать старый автомобиль в счет частичной оплаты нового.
«При оформлении сделки сотрудники автосалонов указывали в кредитных договорах другую процентную ставку. Она была в три раза выше обещанной», — сказано в сообщении. Если клиент отказывался, от него требовали неустойку в размере 20% от стоимости машины. В дальнейшем потерпевшим передавали автомобили, комплектация которых не соответствовала заявленной.
Всего пострадали более 30 человек, по факту мошенничества завели уголовное дело. Один из подозреваемых находится под домашним арестом, идет розыск остальных.