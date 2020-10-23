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Posted 23 октября 2020, 09:34

Published 23 октября 2020, 09:34

Modified 18 сентября 2022, 10:58

Updated 18 сентября 2022, 10:58

Мошенники обманули 30 жителей Ростовской области, обещая «выгодный» автокредит

23 октября 2020, 09:34
В Ростовской области банда автомошенников обманула более 30 клиентов, сообщили в региональном УМВД.

Фигуранты размещали информацию о продаже автомобилей по цене ниже рыночной. Объявления они публиковали в Интернете и рекламных буклетах двух автосалонов в Ростове. Клиентам предлагали низкий процент по кредиту, была возможность сдать старый автомобиль в счет частичной оплаты нового.

«При оформлении сделки сотрудники автосалонов указывали в кредитных договорах другую процентную ставку. Она была в три раза выше обещанной», — сказано в сообщении. Если клиент отказывался, от него требовали неустойку в размере 20% от стоимости машины. В дальнейшем потерпевшим передавали автомобили, комплектация которых не соответствовала заявленной.

Всего пострадали более 30 человек, по факту мошенничества завели уголовное дело. Один из подозреваемых находится под домашним арестом, идет розыск остальных.

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