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Число зараженных коронавирусом в Ростовской области превысило 30 тысяч человек

30 октября 2020, 08:16
Фото: donland.ru
В Ростовской области за последние сутки в лабораториях подтвердили 310 новых случаев заболевания коронавирусом, проинформировали в областном правительстве.

Выздоровели 296 пациентов, скончались 15 человек с подтвержденным диагнозом. За все время заразились 30305 человек, медики выписали 24166 пациентов. Жертвами коронавируса стали 820 зараженных. Всего в лабораториях провели 928 тысяч исследований на инфекцию.

«На данный момент на 100 тысяч населения приходится 721 заболевший. В ковидных госпиталях занято 2056 мест», — сказано в сообщении.

Отмечается, что под медицинским наблюдением находятся 17386 человек. Ранее власти Каменска-Шахтинского попросили у бизнеса денег для ковидного госпиталя.

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