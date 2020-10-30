Число зараженных коронавирусом в Ростовской области превысило 30 тысяч человек

Выздоровели 296 пациентов, скончались 15 человек с подтвержденным диагнозом. За все время заразились 30305 человек, медики выписали 24166 пациентов. Жертвами коронавируса стали 820 зараженных. Всего в лабораториях провели 928 тысяч исследований на инфекцию.