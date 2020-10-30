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Экономика Ростовской области после пандемии начнет восстанавливаться в 2021 году

30 октября 2020, 10:27
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области в следующем году могут отменить действующие из-за коронавируса ограничения и начнется восстановление экономики, сообщили в правительстве региона.

Эта информация следует из документа о главных направлениях бюджетной и налоговой политики региона на период до 2023 года. Власти прогнозируют начало переходного периода в следующем году.

В этот период должны быть отменены ограничения, будет положено начало восстановлению социально-экономического развития. Эксперты подсчитали, что из-за пандемии снизились доходы бюджета на 6,7 миллиарда рублей.

Напомним, что в области коронавирусом заразились более 30 тысяч человек. Действует обязательный масочный режим, местным жителям необходимо соблюдать самоизоляцию. Кафе и ресторанам запрещено работать с 22.00 мск до 07.00.

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#Новости#Экономика
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