Экономика Ростовской области после пандемии начнет восстанавливаться в 2021 году

Эта информация следует из документа о главных направлениях бюджетной и налоговой политики региона на период до 2023 года. Власти прогнозируют начало переходного периода в следующем году.
В этот период должны быть отменены ограничения, будет положено начало восстановлению социально-экономического развития. Эксперты подсчитали, что из-за пандемии снизились доходы бюджета на 6,7 миллиарда рублей.
Напомним, что в области коронавирусом заразились более 30 тысяч человек. Действует обязательный масочный режим, местным жителям необходимо соблюдать самоизоляцию. Кафе и ресторанам запрещено работать с 22.00 мск до 07.00.