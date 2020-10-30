Смерть пациентов от коронавируса в исправительной колонии Батайска не подтвердилась

Информация о том, что в областной больнице ФКУЗ МЧС-61 ФСИН скончались от коронавируса двое осужденных появилась сегодня в ряде СМИ. Но она не соответствует действительности. В учреждениях ГУФСИН России по Ростовской области смерти от новой коронавирусной инфекции не было.
«В областной больнице ФКУЗ МСЧ-61 ФСИН скончался осужденный К. 1949 года рождения. В ходе лечения проводилось тестирование осужденного на коронавирусную инфекцию. Тест показал отрицательный результат», — ответили в ГУФСИН России по Ростовской области.