Смерть пациентов от коронавируса в исправительной колонии Батайска не подтвердилась

Информация о том, что в областной больнице ФКУЗ МЧС-61 ФСИН скончались от коронавируса двое осужденных появилась сегодня в ряде СМИ. Но она не соответствует действительности. В учреждениях ГУФСИН России по Ростовской области смерти от новой коронавирусной инфекции не было.