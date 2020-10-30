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Смерть пациентов от коронавируса в исправительной колонии Батайска не подтвердилась

30 октября 2020, 08:26
Фото: 61.fsin.su
Информация о смерти двух заключенных в ИК-15 Батайска не соответствует действительности, сообщили RostovGazeta в ГУФСИН России по Ростовской области.

Информация о том, что в областной больнице ФКУЗ МЧС-61 ФСИН скончались от коронавируса двое осужденных появилась сегодня в ряде СМИ. Но она не соответствует действительности. В учреждениях ГУФСИН России по Ростовской области смерти от новой коронавирусной инфекции не было.

«В областной больнице ФКУЗ МСЧ-61 ФСИН скончался осужденный К. 1949 года рождения. В ходе лечения проводилось тестирование осужденного на коронавирусную инфекцию. Тест показал отрицательный результат», — ответили в ГУФСИН России по Ростовской области.

Напомним, что пикет в поддержку антиковидных ограничений провели сегодня донские казаки.

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