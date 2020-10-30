rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Среди 15 умерших от коронавируса в Ростовской области есть молодые

30 октября 2020, 09:10
Фото: Медиахолдинг1Mi
За последние сутки в Ростовской области умерли 15 больных с коронавирусом, из них двое — 38-летних, сообщили в региональном правительстве.

На 30 октября в области умерли еще 15 ковидных пациентов, это семь женщин и восемь мужчин. Возраст умерших женщин от 38 до 83 лет, мужчин — от 38 до 80 лет.

Всего с начала пандемии коронавируса умерли 820 жителей Ростовской области, заразились 30305 человек. Только за последние сутки в регионе выявили 310 новых случаев инфекции, больше всего заболевших в Ростове, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском и Таганроге.

В ковидных госпиталях области находятся 2056 человек, из них 166 в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

Материалы по теме
Ростов и Новошахтинск стали лидерами по числу зараженных коронавирусомСмерть пациентов от коронавируса в исправительной колонии Батайска не подтвердиласьСтало известно, какие города Ростовской области поразил коронавирус
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00