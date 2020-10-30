Среди 15 умерших от коронавируса в Ростовской области есть молодые

На 30 октября в области умерли еще 15 ковидных пациентов, это семь женщин и восемь мужчин. Возраст умерших женщин от 38 до 83 лет, мужчин — от 38 до 80 лет.
Всего с начала пандемии коронавируса умерли 820 жителей Ростовской области, заразились 30305 человек. Только за последние сутки в регионе выявили 310 новых случаев инфекции, больше всего заболевших в Ростове, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском и Таганроге.
В ковидных госпиталях области находятся 2056 человек, из них 166 в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.