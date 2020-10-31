Спасатели нашли тело одного из моряков, погибших после взрыва танкера в Азовском море

Posted 31 октября 2020, 09:45
Published 31 октября 2020, 09:45
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Тело моряка обнаружили в Черном море. Предположительно молодой человек погиб в результате взрыва, который прогремел на судне «Генерал Ази Асланов» неделю назад. В настоящее время обследование тела проводят судмедэксперты.
Сейчас пропавшими без вести считаются еще два человека.
Напомним, что нефтяной танкер «Генерал Ази Асланов» взорвался в субботу, 24 октября. Десять членов экипажа танкера были спасены проходящим мимо судном. Корабль двигался из порта «Кавказ» в Ростов-на-Дону. Разлива нефтепродуктов в акваторию Азовского моря не произошло.
При этом для поиска пропавших членов экипажа использовались два вертолета МЧС и семь морских судов. Активные поиски людей прекратились в понедельник, 26 октября.