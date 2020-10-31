Спасатели нашли тело одного из моряков, погибших после взрыва танкера в Азовском море

Напомним, что нефтяной танкер «Генерал Ази Асланов» взорвался в субботу, 24 октября. Десять членов экипажа танкера были спасены проходящим мимо судном. Корабль двигался из порта «Кавказ» в Ростов-на-Дону. Разлива нефтепродуктов в акваторию Азовского моря не произошло.