Уроженец Ростова Сергей Жигунов снова потерпит фиаско в любви

Известный актер, уроженец Ростова Сергей Жигунов, полюбившийся россиянам по серии фильмов "Гардемарины" и сериалу "Моя прекрасная няня", снова потерпит фиаско в любви. Об этом предупредил доктор психологических наук, профессор Борис Хигир. По его словам, Сергей Жигунов — очень увлекающаяся личность. В большинстве случаев, женщинам удается сразу привлечь его внимание, но надолго удержать его сердце не получается. Максимум - месяц. «Актер быстро охладевает, и это его натура — часто менять партнерш», — поясняет доктор психологических наук.