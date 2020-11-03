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Posted 3 ноября 2020, 18:30

Published 3 ноября 2020, 18:30

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Уроженец Ростова Сергей Жигунов снова потерпит фиаско в любви

3 ноября 2020, 18:30
Сюжет
Эксклюзив
У любовных отношений актера Сергея Жигунова и дальневосточной журналистки Виктории Ворожбит нет совместного будущего, сообщил RostovGazeta доктор психологических наук, профессор Борис Хигир.

Известный актер, уроженец Ростова Сергей Жигунов, полюбившийся россиянам по серии фильмов "Гардемарины" и сериалу "Моя прекрасная няня", снова потерпит фиаско в любви. Об этом предупредил доктор психологических наук, профессор Борис Хигир. По его словам, Сергей Жигунов — очень увлекающаяся личность. В большинстве случаев, женщинам удается сразу привлечь его внимание, но надолго удержать его сердце не получается. Максимум - месяц. «Актер быстро охладевает, и это его натура — часто менять партнерш», — поясняет доктор психологических наук.

Викторию Ворожбит профессор охарактеризовал инфантильной и холодной женщиной. Не созданной для домашнего уюта. «Для нее влюбленность — это игра», — уверен профессор.

По его словам, у пары нет будущего. Максимальное время их отношений, по прогнозу профессора, не превысит три года.

«Они просто не подходят друг другу. Жигунов не имеет к Ворожбит такого страстного влечения, которое было у него к некоторым его женщинам. Детей у этой пары тоже, скорее всего, не будет», — резюмировал Борис Хигир.

Напомним, что после концерта Басты в пандемию в Ростове завели дело.

#Общество#Эксклюзив#Новости
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