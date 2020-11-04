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Донским медикам выплатили 2 млрд руб за лечение больных коронавирусом

4 ноября 2020, 06:26
Фото: pixabay
В Ростовской области медработники с апреля по октябрь 2020 года получили почти 2,2 миллиарда рублей стимулирующих выплат, сообщили в правительстве региона.

Губернатор Василий Голубев заявил, что любые вопросы от врачей по поводу выплат должны решаться в течение суток. Стало также известно, что выделят 157 миллионов рублей на покупку лекарств для людей, которые лечатся на дому.

В данный момент в медицинских учреждениях запасов средств индивидуальной защиты хватит на 62 дня. Запасы препаратов для лечения коронавируса в больницах в среднем составляют от 30 до 50 дней.

Ранее стало известно, что на закупку кислородного оборудования в городах Ростовской области направили 27,5 миллиона рублей.

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