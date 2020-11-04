Донским медикам выплатили 2 млрд руб за лечение больных коронавирусом

Губернатор Василий Голубев заявил, что любые вопросы от врачей по поводу выплат должны решаться в течение суток. Стало также известно, что выделят 157 миллионов рублей на покупку лекарств для людей, которые лечатся на дому.
В данный момент в медицинских учреждениях запасов средств индивидуальной защиты хватит на 62 дня. Запасы препаратов для лечения коронавируса в больницах в среднем составляют от 30 до 50 дней.
Ранее стало известно, что на закупку кислородного оборудования в городах Ростовской области направили 27,5 миллиона рублей.