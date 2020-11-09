Неслучайными назвал ограничения по коронавирусу Василий Голубев

Как прокомментировал Голубев, власти не случайно вводят ограничения: в области 30% работников перевели на удаленный формат, действует самоизоляция для людей старшего поколения от 65 лет. Кроме того, в регионе полностью или частично приостановили работу непродовольственных рынков, ужесточили ношение масок и перчаток, особенно в транспорте и общественных местах.