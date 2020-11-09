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Неслучайными назвал ограничения по коронавирусу Василий Голубев

9 ноября 2020, 17:54
Фото: donland.ru
Ситуация с коронавирусом в Ростовской области остается напряженной, несмотря на принимаемые меры, заявил губернатор региона Василий Голубев.

«Принципиально проблема состоит в том, что чем больше контактов без соблюдения санитарных правил, тем больше зараженных», — отметил губернатор во время рабочей поездки по Ростову.

Как прокомментировал Голубев, власти не случайно вводят ограничения: в области 30% работников перевели на удаленный формат, действует самоизоляция для людей старшего поколения от 65 лет. Кроме того, в регионе полностью или частично приостановили работу непродовольственных рынков, ужесточили ношение масок и перчаток, особенно в транспорте и общественных местах.

Ранее заместитель губернатора Сергей Бондарев предложил расширить список ограничений.

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