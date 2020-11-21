rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Банковские мошенники «развели» главного ревматолога Ростова на 1 млн руб

21 ноября 2020, 18:55
Фото: pixabay.com
Телефонный мошенник, представившийся сотрудником одного из банков, украл со счета главного внештатного ревматолога департамента здравоохранения Ростова-на-Дону крупную сумму денег, сообщает telegram-канал «Че по Ростову».

Мошенник позвонил врачу с незнакомого номера и рассказал, что с ее счета попытались украсть деньги. Звонивший запросил у женщины данные ее банковской карты, для того, чтобы, якобы, не допустить хищения.

Врач поверила мошеннику и сообщила номер счета, пин-код и смс-код для транзакции. В результате злоумышленник украл с ее счета 1,16 миллиона рублей.

Ростовчанка обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.

Напомним, что ранее в Банке России подтвердили информацию о новой мошеннической схеме, при которой одновременно несколько мошенников от имени менеджеров банка, убеждая клиента приехать в отделение, на полпути направляют инструкцию в мессенджере с верифицированного профиля о переводе денег на псевдо-безопасный счет.

Материалы по теме
Телефонный мошенник за неделю «раскрутил» ростовчанку на миллионыGroup-IB защитила пять крупных банков России от онлайн-мошенников
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00