Банковские мошенники «развели» главного ревматолога Ростова на 1 млн руб

Напомним, что ранее в Банке России подтвердили информацию о новой мошеннической схеме, при которой одновременно несколько мошенников от имени менеджеров банка, убеждая клиента приехать в отделение, на полпути направляют инструкцию в мессенджере с верифицированного профиля о переводе денег на псевдо-безопасный счет.