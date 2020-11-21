Банковские мошенники «развели» главного ревматолога Ростова на 1 млн руб

Мошенник позвонил врачу с незнакомого номера и рассказал, что с ее счета попытались украсть деньги. Звонивший запросил у женщины данные ее банковской карты, для того, чтобы, якобы, не допустить хищения.
Врач поверила мошеннику и сообщила номер счета, пин-код и смс-код для транзакции. В результате злоумышленник украл с ее счета 1,16 миллиона рублей.
Ростовчанка обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.
Напомним, что ранее в Банке России подтвердили информацию о новой мошеннической схеме, при которой одновременно несколько мошенников от имени менеджеров банка, убеждая клиента приехать в отделение, на полпути направляют инструкцию в мессенджере с верифицированного профиля о переводе денег на псевдо-безопасный счет.