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Телефонный мошенник за неделю «раскрутил» ростовчанку на миллионы

29 октября 2020, 07:53
Фото: pixabay.com
В Ростовской области ищут телефонного мошенника, который обманул местную жительницу на несколько миллионов рублей, сообщили в региональном УМВД.

Жительнице Каменского района в течение недели звонил неизвестный, который представлялся сотрудником полиции. Он заявил, что по банковской карте потерпевшей проводятся сомнительные операции.

Мошенник убедил 41-летнюю женщину провести ряд операций, чтобы якобы обезопасить ее счет. Она продиктовала реквизиты нескольких банковских карт.

«После этого потерпевшая начала получать уведомления о списании денег. Всего мошенники украли более четырех миллионов рублей», — сказано в сообщении.

По факту мошенничества завели уголовное дело, максимальное наказание составляет 10 лет колонии. Ранее экс-полицейского и адвоката осудили в Ростове за крупное мошенничество.

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