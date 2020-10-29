Телефонный мошенник за неделю «раскрутил» ростовчанку на миллионы

Жительнице Каменского района в течение недели звонил неизвестный, который представлялся сотрудником полиции. Он заявил, что по банковской карте потерпевшей проводятся сомнительные операции.
Мошенник убедил 41-летнюю женщину провести ряд операций, чтобы якобы обезопасить ее счет. Она продиктовала реквизиты нескольких банковских карт.
«После этого потерпевшая начала получать уведомления о списании денег. Всего мошенники украли более четырех миллионов рублей», — сказано в сообщении.
По факту мошенничества завели уголовное дело, максимальное наказание составляет 10 лет колонии. Ранее экс-полицейского и адвоката осудили в Ростове за крупное мошенничество.