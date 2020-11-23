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Posted 23 ноября 2020, 07:10

Published 23 ноября 2020, 07:10

Modified 18 сентября 2022, 11:04

Updated 18 сентября 2022, 11:04

До 2023 года обещали построить власти Ростова поликлинику в Левенцовке

До 2023 года обещали построить власти Ростова поликлинику в Левенцовке

23 ноября 2020, 07:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
К строительству взрослой поликлиники в микрорайоне Левенцовский в Ростове-на-Дону планируется приступить в 2021 году, сообщает donnews.ru со ссылкой на замглавы администрации Ростова Елену Кожухову.

По ее словам, для строительства медицинского учреждения был выделен земельный участок в границах улиц Еременко, Еляна, Ткачева и Солженицына. После того, как проект получит одобрение госэкспертизы, в муниципальном бюджете на 2021–2023 годы необходимо будет предусмотреть средства на строительство поликлиники.

Затем строительство самого объекта, поскольку он крупный, займет около двух лет.

При этом Елена Кожухова отметила, что подстанция скорой помощи в районе Суворовском будет открыта уже в 2021 году. Для этого до конца текущего года планируют завершить работы по выделению участка, который находится в собственности у застройщика.

Ранее глава администрации Ростова Алексей Логвиненко призвал уделить особое внимание здравоохранению.

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