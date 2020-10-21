Ростовчане пожаловались на огромную очередь у поликлиники

Posted 21 октября 2020, 20:45
Published 21 октября 2020, 20:45
Modified 18 сентября 2022, 10:58
Updated 18 сентября 2022, 10:58
По словам автора публикации, такая ситуация происходит ежедневно. Он добавил фото, на котором показал более 10 человек, желающих попасть на прием к врачу.
При этом часть посетителей стояла на улице, так как внутри не хватило места. «Типичная ежедневная очередь в военную поликлинику», — говорится в подписи к снимку.
Пользователи в комментариях написали, что до пандемии была аналогичная ситуация. Некоторые заявили, что стоять в таких очередях опасно для здоровья.