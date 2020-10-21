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Posted 21 октября 2020, 20:45

Published 21 октября 2020, 20:45

Modified 18 сентября 2022, 10:58

Updated 18 сентября 2022, 10:58

Ростовчане пожаловались на огромную очередь у поликлиники

21 октября 2020, 20:45
В Ростове-на-Дону постоянно появляется большая очередь у входа в одну из поликлиник, сообщили местные жители в соцсетях.

По словам автора публикации, такая ситуация происходит ежедневно. Он добавил фото, на котором показал более 10 человек, желающих попасть на прием к врачу.

При этом часть посетителей стояла на улице, так как внутри не хватило места. «Типичная ежедневная очередь в военную поликлинику», — говорится в подписи к снимку.

Пользователи в комментариях написали, что до пандемии была аналогичная ситуация. Некоторые заявили, что стоять в таких очередях опасно для здоровья.

Ранее главу Ростовской области попросили избавить больницы от проверок.

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#Общество#Новости
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