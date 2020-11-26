Росздравнадзор в Ростове начал наказывать аптеки за отсутствие лекарств от COVID-19

Posted 26 ноября 2020, 13:17
Published 26 ноября 2020, 13:17
Modified 18 сентября 2022, 11:06
Updated 18 сентября 2022, 11:06
В частности, в ведомстве сообщили, что территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области возбудил несколько административных дел в отношении недоброкачественных аптечных организаций, в которых отсутствовали лекарства, назначаемые для лечения коронавирсуной инфекции и входящие в минимальный ассортимент.
Такое решение было принято органом с целью защиты прав граждан на доступное лекарственное обеспечение в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Напомним, что в ноябре в Ростове-на-Дону и других городах региона возник лекарственный дефицит. В аптеках южной столицы не оказалось 75% необходимых лекарств, которые применяются для лечения ОРВИ, гриппа и коронавируса. В аптеках объяснили, что препараты отсутствуют у поставщиков, поэтому заказать их просто невозможно.