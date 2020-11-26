Росздравнадзор в Ростове начал наказывать аптеки за отсутствие лекарств от COVID-19

Напомним, что в ноябре в Ростове-на-Дону и других городах региона возник лекарственный дефицит. В аптеках южной столицы не оказалось 75% необходимых лекарств, которые применяются для лечения ОРВИ, гриппа и коронавируса. В аптеках объяснили, что препараты отсутствуют у поставщиков, поэтому заказать их просто невозможно.