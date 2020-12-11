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Posted 11 декабря 2020, 10:55

Published 11 декабря 2020, 10:55

Modified 18 сентября 2022, 11:09

Updated 18 сентября 2022, 11:09

Более 14 тысяч наркоманов хотела снабдить лекарствами аптека в Ростове

Более 14 тысяч наркоманов хотела снабдить лекарствами аптека в Ростове

11 декабря 2020, 10:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области временно закрыли аптеку, в которой обнаружили большую партию неучтенных лекарств, сообщает территориальный орган Росздравнадзора.

Во время проведенной проверки были обнаружены почти 14,3 тысячи упаковок препаратов, которые популярны у наркоманов. Медикаменты должны быть учтены, но этого сделано не было.

«Сотрудники аптеки получили их от поставщиков, но не поставили на предметно-количественный учет. Это является нарушением», — сказано в в сообщении.

Отмечается, что аптеку привлекли к административной ответственности. Учреждение было закрыто на два месяца.

Ранее Росздравнадзор в Ростове начал наказывать аптеки за отсутствие лекарств от COVID-19.

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#Общество#Новости
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