Более 14 тысяч наркоманов хотела снабдить лекарствами аптека в Ростове

Posted 11 декабря 2020, 10:55
Published 11 декабря 2020, 10:55
Modified 18 сентября 2022, 11:09
Updated 18 сентября 2022, 11:09
Во время проведенной проверки были обнаружены почти 14,3 тысячи упаковок препаратов, которые популярны у наркоманов. Медикаменты должны быть учтены, но этого сделано не было.
«Сотрудники аптеки получили их от поставщиков, но не поставили на предметно-количественный учет. Это является нарушением», — сказано в в сообщении.
Отмечается, что аптеку привлекли к административной ответственности. Учреждение было закрыто на два месяца.