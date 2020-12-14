Депутат направила запрос в Генпрокуратуру из-за возможной гибели пациентов в РОКБ

Вчера на круглосуточный телефон общественной приемной депутата городской думы обратились врачи РОКБ, работающие в «красной зоне». Они сообщили, что вечером из-за перебоев кислорода на этажах и в реанимационном отделении погибли люди. Точное количество задохнувшихся врачи назвать затруднились.
«Нам рапортуют, что кислорода в больницах достаточно, а мы сталкиваемся с гибелью людей и жалобами врачей. Непонятно, почему в ковидном госпитале нет под рукой резерва кислорода, возникают паузы и авралы, из-за которых гибнут люди. Причем обратившиеся к нам врачи убеждены, что этих людей можно было бы спасти», — сообщает Наталья Оськина.
Сразу после заявлений докторов минувшей ночью депутат направила в генеральную прокуратуру РФ обращение с требованием разобраться в ситуации с нехваткой кислорода в ковидном госпитале РОКБ.