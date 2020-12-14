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Депутат направила запрос в Генпрокуратуру из-за возможной гибели пациентов в РОКБ

14 декабря 2020, 06:18
Фото: wikimedia.org
Вчера вечером в ковидном госпитале РОКБ от нехватки кислорода задохнулись люди, по этому поводу в Генпрокуратуру РФ направлено обращение, сообщает RostovGazeta депутат КПРФ Наталья Оськина.

Вчера на круглосуточный телефон общественной приемной депутата городской думы обратились врачи РОКБ, работающие в «красной зоне». Они сообщили, что вечером из-за перебоев кислорода на этажах и в реанимационном отделении погибли люди. Точное количество задохнувшихся врачи назвать затруднились.

«Нам рапортуют, что кислорода в больницах достаточно, а мы сталкиваемся с гибелью людей и жалобами врачей. Непонятно, почему в ковидном госпитале нет под рукой резерва кислорода, возникают паузы и авралы, из-за которых гибнут люди. Причем обратившиеся к нам врачи убеждены, что этих людей можно было бы спасти», — сообщает Наталья Оськина.

Сразу после заявлений докторов минувшей ночью депутат направила в генеральную прокуратуру РФ обращение с требованием разобраться в ситуации с нехваткой кислорода в ковидном госпитале РОКБ.

Фото: Депутат КПРФ Наталья Оськина

Напомним, что появились новые подробности гибели людей в горбольнице № 20 Ростова.

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#Новости#Эксклюзив#Общество#Дарья Демидова
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