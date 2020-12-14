Депутат направила запрос в Генпрокуратуру из-за возможной гибели пациентов в РОКБ

«Нам рапортуют, что кислорода в больницах достаточно, а мы сталкиваемся с гибелью людей и жалобами врачей. Непонятно, почему в ковидном госпитале нет под рукой резерва кислорода, возникают паузы и авралы, из-за которых гибнут люди. Причем обратившиеся к нам врачи убеждены, что этих людей можно было бы спасти», — сообщает Наталья Оськина.