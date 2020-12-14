В ковидном госпитале Ростовской ОКБ пациенты "умерли из-за нехватки кислорода"

На круглосуточный телефон общественной приемной депутата городской думы обратились врачи РОКБ, вышедшие из «красной зоны». Они рассказали, что перебои с кислородом сегодня привели якобы к множеству смертей — людей, которых можно было спасти.
Депутат отмечает, что многие врачи из звонивших были на грани нервного срыва. «Давления не хватало, посыпались все этажи, реанимация, трупов много», — жаловались они.
«Доктора обратились ко мне, но я переадресовала их к нашему юристу, Михаилу Лунтовскому, — сообщает Наталья Оськина. — Собрав все эти обращения, я сейчас, ночью, буду писать срочный запрос главврачу РОКБ о потерях, о смерти людей и сразу же готовить запрос в генеральную прокуратуру, требуя разобраться в этой ситуации. Как так можно поступать с людьми? Врачи говорят, что пациентов можно было спасти, а они задохнулись».
Ближе к полуночи адвокату Лунтовскому врачи сообщили, что кислород начали закачивать, включают резервные емкости.
Ранее власти сообщили, что кислорода в ростовских больницах достаточно, а люди в ковидных госпиталях умирают каждый день.