В ковидном госпитале Ростовской ОКБ пациенты "умерли из-за нехватки кислорода"

«Доктора обратились ко мне, но я переадресовала их к нашему юристу, Михаилу Лунтовскому, — сообщает Наталья Оськина. — Собрав все эти обращения, я сейчас, ночью, буду писать срочный запрос главврачу РОКБ о потерях, о смерти людей и сразу же готовить запрос в генеральную прокуратуру, требуя разобраться в этой ситуации. Как так можно поступать с людьми? Врачи говорят, что пациентов можно было спасти, а они задохнулись».