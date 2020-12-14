Врачи Ростовской ОКБ сообщили, сколько людей якобы задохнулись от нехватки кислорода

Минувшей ночью врачи «красной зоны» ковидного госпиталя в РОКБ забили тревогу: при подаче кислорода падало давление, началась паника, люди якобы умирали. Об этом доктора РОКБ рассказали сперва по круглосуточной линии в приемной депутата городской думы, а затем адвокату Михаилу Лунтовскому.
«Давления в системе не хватало. Пациентов свозили в реанимацию — там есть возможность подключения баллонов кислорода к аппаратам». «Спасать получалось только в реанимации, когда начали в ручную таскать баллон. Там, где была общая система — пятый этаж и так далее, людей пытались катать и спасать», — такими были комментарии врачей, утверждает адвокат.
«За время отсутствия кислорода, вчера, в ковидном госпитале РОКБ погибло порядка 10 человек. Но сегодня мне врачи рассказали, как преподнесут эту информацию официально. Эту статистику „размажут“ на 2-3 дня. Скорее всего, официально, РОКБ сегодня сообщит о четырех смертях. Я предполагаю, что в медицинской документации сделают дополнительные записи, зафиксировав смерть в другое время», — сообщает Михаил Лунтовский.