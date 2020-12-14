Врачи Ростовской ОКБ сообщили, сколько людей якобы задохнулись от нехватки кислорода

«Давления в системе не хватало. Пациентов свозили в реанимацию — там есть возможность подключения баллонов кислорода к аппаратам». «Спасать получалось только в реанимации, когда начали в ручную таскать баллон. Там, где была общая система — пятый этаж и так далее, людей пытались катать и спасать», — такими были комментарии врачей, утверждает адвокат.