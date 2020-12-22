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Posted 22 декабря 2020, 11:14

Published 22 декабря 2020, 11:14

Modified 18 сентября 2022, 11:12

Updated 18 сентября 2022, 11:12

Тесты на коронавирус начали делать в Волгодонске

Тесты на коронавирус начали делать в Волгодонске

22 декабря 2020, 11:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
В Волгодонске Ростовской области запустили ПЦР-лабораторию для проведения анализов на коронавирус, передает ТАСС.

Лаборатория, мощность которой составляет 280 тестов на коронавирус в сутки, была открыта с нуля на территории городской поликлиники. До этого момента биоматериал для исследования на COVID-19 отправляли в Ростов-на-Дону и Москву, что сказывалось на времени получения результатов.

По словам заведующей отделением молекулярно-биологических исследований Марии Булатовой, в дальнейшем лаборатория будет наращивать суточные объемы тестирований. При этом с момента получения биоматериала до выдачи результатов будет проходить не больше двух суток.

Строительство лаборатории обошлось в 20 миллионов рублей, из которых большая часть была выделена Ростовской АЭС.

Напомним, что в Ростовской области коронавирусом заразились более 48 тысяч человек, выздоровели из них 38809 жителей, умерли 1859 пациентов.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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