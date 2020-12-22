Тесты на коронавирус начали делать в Волгодонске

Лаборатория, мощность которой составляет 280 тестов на коронавирус в сутки, была открыта с нуля на территории городской поликлиники. До этого момента биоматериал для исследования на COVID-19 отправляли в Ростов-на-Дону и Москву, что сказывалось на времени получения результатов.