Тесты на коронавирус начали делать в Волгодонске

Posted 22 декабря 2020, 11:14
Published 22 декабря 2020, 11:14
Modified 18 сентября 2022, 11:12
Updated 18 сентября 2022, 11:12
Лаборатория, мощность которой составляет 280 тестов на коронавирус в сутки, была открыта с нуля на территории городской поликлиники. До этого момента биоматериал для исследования на COVID-19 отправляли в Ростов-на-Дону и Москву, что сказывалось на времени получения результатов.
По словам заведующей отделением молекулярно-биологических исследований Марии Булатовой, в дальнейшем лаборатория будет наращивать суточные объемы тестирований. При этом с момента получения биоматериала до выдачи результатов будет проходить не больше двух суток.
Строительство лаборатории обошлось в 20 миллионов рублей, из которых большая часть была выделена Ростовской АЭС.
Напомним, что в Ростовской области коронавирусом заразились более 48 тысяч человек, выздоровели из них 38809 жителей, умерли 1859 пациентов.