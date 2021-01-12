Горбольницу № 8 обязали выплатить ростовчанке более миллиона рублей

Ростовчанка забеременела от своего супруга, но через некоторое время у плода заметили серьезный порок сердца. Медики посоветовали прервать беременность, региональный Минздрав направил девушку в больницу № 8.
«После аборта состояние женщины резко ухудшилось, начался сепсис и отказали почки. У ростовчанки удалили матку и ввели в медикаментозную кому», — сказано в сообщении.
Отмечается, что почки полностью не восстановились и теперь пациентка является инвалидом. Тогда супружеская пара обратилась в суд и взыскала с больницы 1,2 миллиона рублей.