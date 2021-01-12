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Горбольницу № 8 обязали выплатить ростовчанке более миллиона рублей

12 января 2021, 04:41
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону суд обязал городскую больницу № 8 выплатить крупную сумму пациентке, которой сделали неудачный аборт, пишет Donnews.

Ростовчанка забеременела от своего супруга, но через некоторое время у плода заметили серьезный порок сердца. Медики посоветовали прервать беременность, региональный Минздрав направил девушку в больницу № 8.

«После аборта состояние женщины резко ухудшилось, начался сепсис и отказали почки. У ростовчанки удалили матку и ввели в медикаментозную кому», — сказано в сообщении.

Отмечается, что почки полностью не восстановились и теперь пациентка является инвалидом. Тогда супружеская пара обратилась в суд и взыскала с больницы 1,2 миллиона рублей.

Ранее отрезанную по ошибке руку ребенка в Ростове оценили в 1,5 миллиона рублей.

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#Новости#Илья Ульянов#Экономика
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